Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sururi ölümünün 27. yılında anılıyor

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:00

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:00

Rol aldığı sinema filmleri ve tiyatro oyunları ile hafızalarda yer edinen Ali Sururi, vefatının 27. yılında yad ediliyor.

Türk sinemasının emektar oyuncularından Sururi, 18 Ocak 1913'te İstanbul'da doğdu. Operetin ilk kurucularından Lütfullah Sururi ile ilk operet tiyatrosu oyuncu ve yazarlarından Yusuf Sururi ve Celal Sururi ile kardeş olan sanatçı, oyuncu Gülriz Sururi'nin de amcasıdır.

Küçük yaşta sahne ile tanışan Sururi, İstanbul Devlet Konservatuvarı Şan Bölümünden mezun oldu.

Başarılı oyuncu, sanat hayatına 1935'te, Darülbedayi'de sahnelenen "Yarasa" operetiyle başladı.

ARKADAŞLARIYLA İSTANBUL TİYATROSU'NU KURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda "Beyaz Gömlekliler" adlı oyunda rol alan sanatçı, Halk Opereti, Muammer Karaca Opereti ve İstanbul Opereti'nde yer aldı. Birkaç arkadaşıyla birlikte İstanbul Tiyatrosu'nu kurdu.

Ali Sururi, sinemaya 1943'te, Şadan Kamil’in yönettiği "On Üç Kahraman" filmiyle adım attı ve yaşamı boyunca yaklaşık 30 filmde rol aldı.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Topluluğu'nda sahnelenen "Kapan" adlı oyunda konuk oyuncu olarak yer alan Sururi, 1989'da, Edith Piaf'ın hayatının anlatıldığı "Kaldırım Serçesi" adlı dört bölümlük TRT dizisinde, yeğeni Gülriz Sururi'yle birlikte rol aldı.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Usta oyuncu, Zeki Alasya ve Metin Akpınar klasiği olan "Nereye Bakıyor Bu Adamlar?" adlı filmde uyanık patron Memduh Bey'i, "Neşeli Günler" filminde Oya Aydoğan'ı, oğluna istemeye gelen fabrikatör Halis Bey'i canlandırdı.

Uzun yıllar İstanbul Tiyatrosu'nda çalışan sanatçı, burada tanıştığı Alev Sururi ile evlendi. Çift, tiyatro kapandıktan sonra Bodrum'a yerleşti.

Oyuncu Ali Sururi, 1984'te" Kaldırım Serçesi" oyunuyla sahnelerden ayrıldı.

İzmir'de böbrek yetmezliği nedeniyle 11 Mart 1998'de ölen Ali Sururi'nin mezarı Bodrum Torba'dadır.

Sururi'nin rol aldığı filmlerden bazıları şunlar:

"Ankara Ekspresi", "Battal Gazi Geliyor", Ah Dede Vah Dede", "Deli Şahin", "Neşeli Günler", "Aşk Dönemeci", "Gülünüz Güldürünüz", "Hırsız Milyoner", "Meryem ve Oğulları", "Vur Gözünün Üstüne","Çifte Nikah", "Hasret Sancısı", "Sekreter", "Sultanoğlu", "Kaldırım Serçesi", "Aman Ne Gırgır", "Curcuna", "Arabacının Aşkı"