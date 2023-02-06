Tiyatrocu Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında
Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen deprem sonrasında kızı ve eski eşinin enkaz altında olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki birçok ilde hissedildi. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bazı binalar yıkılırken, birçok yurttaş sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yardım istedi.
Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı Eylem Aydın ve eski eşine ulaşamadığını açıkladı.
Oyuncu, "Ayşe Fitnaz Caddesi 5 numara. Hatay Merkez. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat!" sözleriyle yardım istedi.
Kızıma ve annesine ulaşamıyorum..#Hatay pic.twitter.com/5wU8gUsaZd— orhan aydın (@orhanaydin6) February 6, 2023
Ayşe fitnaz Cad 5 numara..— orhan aydın (@orhanaydin6) February 6, 2023
Hatay..Merkez..
EV YIKILMIŞ KIZIM ve ANNESİ ENKAZIN ALTINDA
İMDATTTT..
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