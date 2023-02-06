Tiyatrocu Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:04

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:04

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki birçok ilde hissedildi. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bazı binalar yıkılırken, birçok yurttaş sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yardım istedi.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı Eylem Aydın ve eski eşine ulaşamadığını açıkladı.

Oyuncu, "Ayşe Fitnaz Caddesi 5 numara. Hatay Merkez. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat!" sözleriyle yardım istedi.