Tiyatrocu Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen deprem sonrasında kızı ve eski eşinin enkaz altında olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:04
Tiyatrocu Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki birçok ilde hissedildi. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bazı binalar yıkılırken, birçok yurttaş sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yardım istedi.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı Eylem Aydın ve eski eşine ulaşamadığını açıkladı.

Oyuncu, "Ayşe Fitnaz Caddesi 5 numara. Hatay Merkez. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat!" sözleriyle yardım istedi.


Orhan Aydın kahramanmaraş deprem

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