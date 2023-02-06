Tiyatrocu Orhan Aydın yardım istemişti: Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren enkazdan çıkarıldı
Hatay'da meydana gelen depremin ardından Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, enkaz altında kalmıştı. Sanatçı Orhan Aydın, kızı ve kızının annesi Öneren için yardım çağrısı yapmıştı. Son olarak Elif Torun Öneren göçükten çıkarıldı. Orhan Aydın ve Elif Öneren'in kızı Eylem Aydın'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Hatay dahil 10 ilde yıkıma neden oldu. Hatay'da yaşayan ve depremde enkaz altında kalan Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in, göçükten çıkarıldığı öğrenildi.
Öneren'in kızı Eylem Aydın'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.
MÜJDEYİ ORHAN AYDIN VERDİ
Haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Orhan Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" dedi.
Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış..sıra kızımda..(haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor.— orhan aydın (@orhanaydin6) February 6, 2023
Ülkem için ağlıyorum.
BİZİ YANLIZCA DAYANIŞMA KURTARIR. pic.twitter.com/T69I4EIIui
NE OLMUŞTU?
Aydın olayı, "Kızıma (Eylem Şafak Aydın Yetiş) ve annesine (Elif Torun Öneren) ulaşamıyorum.." paylaşımıyla duyurmuştu.
Elif Torun Öneren ve Eylem Aydın'ın enkaz altında olduğunu duyuran Aydın, yardım çağrısında bulunmuştu.
Ayşe fitnaz Cad 5 numara..— orhan aydın (@orhanaydin6) February 6, 2023
Hatay..Merkez..
EV YIKILMIŞ KIZIM ve ANNESİ ENKAZIN ALTINDA
İMDATTTT..
Devrimci Parti de Twitter hesabından, "Antakya'da bulunan Genel Başkanımız Elif Torun Öneren ve kızı Eylem Aydın'a tüm çabalarımıza rağmen halen ulaşabilmiş değiliz. İkamet ettikleri evin bulunduğu bölgede birçok noktada göçük nedeniyle caddelere girişler kapalı Ayşe Fitnat Hanım Cad. No:5 Antakya" paylaşımı yapmıştı.
#Deprem— Devrimci Parti (@BDevrimciParti) February 6, 2023
Antakya'da bulunan Genel Başkanımız Elif Torun Öneren ve kızı Eylem Aydın'a tüm çabalarımıza rağmen halen ulaşabilmiş değiliz.
İkamet ettikleri evin bulunduğu bölgede birçok noktada göçük nedeniyle caddelere girişler kapalı
Ayşe Fitnat Hanım Cad. No:5 Antakya pic.twitter.com/QfyXlw9smv
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor