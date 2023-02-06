Tiyatrocu Orhan Aydın yardım istemişti: Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren enkazdan çıkarıldı

Hatay'da meydana gelen depremin ardından Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, enkaz altında kalmıştı. Sanatçı Orhan Aydın, kızı ve kızının annesi Öneren için yardım çağrısı yapmıştı. Son olarak Elif Torun Öneren göçükten çıkarıldı. Orhan Aydın ve Elif Öneren'in kızı Eylem Aydın'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:40
Tiyatrocu Orhan Aydın yardım istemişti: Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren enkazdan çıkarıldı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Hatay dahil 10 ilde yıkıma neden oldu. Hatay'da yaşayan ve depremde enkaz altında kalan Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in, göçükten çıkarıldığı öğrenildi.

Öneren'in kızı Eylem Aydın'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

MÜJDEYİ ORHAN AYDIN VERDİ

Haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Orhan Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aydın olayı, "Kızıma (Eylem Şafak Aydın Yetiş) ve annesine (Elif Torun Öneren) ulaşamıyorum.." paylaşımıyla duyurmuştu.

Elif Torun Öneren ve Eylem Aydın'ın enkaz altında olduğunu duyuran Aydın, yardım çağrısında bulunmuştu.

Devrimci Parti de Twitter hesabından, "Antakya'da bulunan Genel Başkanımız Elif Torun Öneren ve kızı Eylem Aydın'a tüm çabalarımıza rağmen halen ulaşabilmiş değiliz. İkamet ettikleri evin bulunduğu bölgede birçok noktada göçük nedeniyle caddelere girişler kapalı Ayşe Fitnat Hanım Cad. No:5 Antakya" paylaşımı yapmıştı.


Orhan Aydın Tiyatro Devrimci Parti Elif Torun Öneren

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