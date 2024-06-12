Tiyatrocunun şüpheli ölümü: Otelin terasından düştü!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelin terasından düşen tiyatrocu Demet Ersoy (48) hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:54
Tiyatrocunun şüpheli ölümü: Otelin terasından düştü!
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Olay, sabaha karşı Kumbahçe sahilindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde uçakla Ankara’dan Bodrum’a geldi.

Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe’deki oteline yerleşti. Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta içki içip sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü.

Daha sonra iddiaya göre Ersoy, iki katlı binanın terasından aşağı düştü. İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy’un arkadaşlarının ifadesi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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