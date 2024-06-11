Erzincan'da tefecilik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde "tefecilik" yapmak suretiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 1 kurusıkı tabanca ve şarjör, 16 kurusıkı tabanca fişeği, 5 tapu senedi, 1 satış sözleşmesi, 1 kira sözleşmesi, 1 işletme tescil belgesi, 3 boş senet, 2 sayfa müşteri hesap ekstresi, 5 banka dekontu, 1 taahhütname, 2 alacak verecek defteri ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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