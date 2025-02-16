TKH'den Trump AVM önünde eylem: 'Trump adını da emperyalizmi de ülkemizden sileceğiz'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:16

Güncelleme: 16.02.2025 - 18:16

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ABD ve İsrail’in Gazze'yi işgal planına tepki göstermek için Mecidiyeköy’deki Trump Tower önünde eylem yaptı.

Eylemde okunan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünyayı istediği gibi dizayn edeceğini zanneden, yerlerin isimlerini değiştireceğini söyleyen Trump’a buradan sesleniyoruz. Dünya halkları emperyalist saldırganlığınıza boyun eğmeyecek. İsrail’in işgal ve katliamlarında onbinlerce Filistinli katledildi. Milyonlarca Filistinli yerlerinden edildi, göç etmeye zorlandı.

9 Şubat itibari ile İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda toplam can kaybı 48 bin 189’a, yaralı sayısı 111 bin 640’a yükseldi. Bu saldırılarda 30 binin üzerinde kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. Bütün dünyanın gözü önünde soykırım ve katliam gerçekleşti.

19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası emperyalizmin ve Siyonist İsrail rejiminin planı belli oldu. Filistinlilerin topraklarından sürülmesi, Gazze’nin Otel ve Rezidans ile zenginlere hizmet edecek bir yeni gettoya dönüştürülmesi.

Haydut devlet ABD’nin yeni ve eski başkanı Trump göreve gelir gelmez ABD’nin Gazze Şeridi’nin kontrolünü ele alacağını ve Filistinlileri başka ülkelere ‘kalıcı olarak yerleştirdikten’ sonra bölgeyi yeniden inşa edeceğini açıkladı.

Trump’ın ‘Yıllar boyunca baktığınızda Gazze’de hep ölüm olduğunu görürsünüz’ söylemi büyük bir iki yüzlülüktür. ABD sanki İsrail işgali ve katliamına yıllardır destek vermemiş, Siyonist İsrail devletinin yanında durmamış gibi soykırıma varan katliamdan sıyrılmaya çalışmaktadır.

Trump bir yandan Filistin halkının sürgün edilmesini gündeme getirirken, diğer yandan Grönland adasına göz dikmekte, Panama Kanalının ismini değiştirdiğini ilan etmektedir. ABD’nin yeni ve eski başkanı Donald Trump, seçim sürecinde Ortadoğu’daki emperyalist saldırganlığı pervasızca savunmaya devam etmiş ve İsrail’in işgalci politikalarına sınırsız destek vereceğini açıkça ilan etmiştir. Öte yandan, Netanyahu ve onun katil koalisyonu, Filistin halkını yok etmeye dönük sistematik katliamlarına uluslararası kamuoyunun gözleri önünde hız kesmeden devam etmektedir.

Filistin topraklarında süregelen bu barbarlık, yalnızca İsrail’in değil, ona sınırsız finansal, askeri ve diplomatik destek sağlayan ABD emperyalizminin, Batılı emperyalist devletlerin ve onların iş birlikçilerinin ortak suçudur.

Bizler, bütün dünyanın ilerici, devrimci, sol, sosyalist ve komünist partileri yıllardan beri İsrail Siyonizm’inin işgalci ve katliamcı politikalarına karşı mücadele ettik. Filistin davası solun davasıdır dedik. Türkiye Komünist Hareketi Suriye’de Esad’ın devrilmesi ve cihatçı çetenin iktidara getirilmesinde kazananın emperyalizm ve Netanyahu olacağını söylemiş, bölgenin bütün halklarını emperyalizme ve Siyonist İsrail rejimine karşı mücadeleye çağırmıştır.

Bugün önünde bulunduğumuz Trump Towers ülkemizdeki sermaye sınıfının iş birlikçiliğinin sembollerinden biridir. Trump dostu AKP iktidarını uyarıyoruz. Şimdiye kadar ki işbirlikçi politikalarınız bölge ülkelerinin parçalanmasına neden oldu. Cihatçı çetelerin iktidarına yol açtı. Ülkemize göçmen sorunu taşıdınız. Trump Towers isminin ülkemize yakışmadığını söylemek için buradayız. Dünyayı istediği gibi dizayn edeceğini zanneden, yerlerin isimlerini değiştireceğini söyleyen Trump’a buradan sesleniyoruz. Dünya halkları emperyalist saldırganlığınıza boyun eğmeyecek. Trump ismini de emperyalizmi de ülkemizden sileceğiz. Bağımsız, aydınlık ve emeğin ülkesini kurma mücadelemizi büyüteceğimizi bir kez daha ilan ederiz. Yaşasın özgür Filistin, kahrolsun Siyonizm ve emperyalizm.”