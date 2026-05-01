TKP, 1 Mayıs'ı İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki eşgüdümlü mitinglerle kutladı: Her şey emeğin olacak!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için dün İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da eşgüdümlü olarak miting düzenledi.

'EMEĞİN CUMHURİYETİNİ YENİDEN KURACAĞIZ'

Ankara'daki eylem Anıtpark'da gerçekleşti. Eyleme, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, Halk Ozanları ile fabrika, eğitim ve sağlık emekçileri katıldı. Eylemde; "Kazanacak bir özgürlüğümüz var", "Kadın emeğin sömürüye boyun eğmez", "Emeğin cumhuriyetini yeniden kuracağız", "Okullardan tarikatları, ülkeden sömürenleri kovacağız" yazılı dövizler taşındı.

'EMEĞİN VE CUMHURİYETİN 1 MAYIS'I İÇİN İLERİ'

Kitlenin önünde TKP'nin "Sosyalizm ve cumhuriyet için 1 Mayıs", THTM'nin "Emeğin ve cumhuriyetin 1 Mayıs'ı için ileri", THTM Dikmen'in "Emeğin cumhuriyetini birlikte kuracağız" ve TKG-ODTÜ'nün "Devrimci ODTÜ, sosyalist Türkiye" yazan pankartlar bulundu. Miting, Grup Günyüzü'nün konseriyle başladı.

'BİZE VERDİKLERİ KIRINTILARLA YAŞAMAYI REDDEDİYORUZ'

Konserin ardından İşçi Manifestosu okundu. Manifestoda; "Bize verdikleri kırıntılarla yaşamayı reddediyoruz. Eğitimin ve sağlığın ticaret konusu olmadığı bir düzen kuracağız. Sosyalizm, Cumhuriyet'i bugünkü durumundan çıkaracak. Laikliği, düzenlerini sürdürmek için kaldırdılar. Ülkemizi istiyoruz, iktidarı istiyoruz. İstediğimizi alacağız ki, memleketimiz bu karanlıktan kurtulsun. Yaşasın 1 Mayıs" denildi.

'EMEĞİN CUMHURİYETİNİ KURMAK İÇİN'

THTM'den Oğuz Oyan; iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav'ın selamını kitleye iletti. Oyan, toplumun yüzde 75'inin emekçi kesimde olduğunu; ancak kesimin toplam gelirden yüzde 30'una sahip olduğunu belirtti. Türkiye'de hem yoksulluğun hem de varlıklı grubun servetlerinin büyüdüğünü söyledi. "Emekçiler ancak mücadele ettikçe istediklerini ulaşır" diyen Oyan; "THTM, cumhuriyetin bütün ilkelerini benimsiyor, emeğin cumhuriyetini kurmak için çalışıyoruz. Herkesi bu kirli düzene son vermeye, tarikat düzenine, yolsuzluk düzenine son vermeye çağırıyoruz" dedi.

'BİZ ÖN SAFTAYIZ'

Türkiye Komünist Gençliği'ni temsilen konuşan Arda Yavuz; "Bu kürsü umudu yükseltenlerin kürsüsü. Bu düzen Okullarımızı tarikatla kuşatıp çocukları çetelerin kucaklarına attılar. Bu ülkenin gençlerinin kendi ülkelerinde gelecek görmelerini engellediler. Okullarımıza, öğretmenlerimize göz diktiler. 1 Mayıs'ta bu düzen değişmeli diyenlerin meydan okuması gerekiyor; biz de burada ön saftayız" ifadelerini kullandı.

'DENİZ GEZMİŞLERİN YOLDAŞLARIYIZ'

TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan; "Bugün bu kürsü, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin kürsüsü. 12 milyon 850 bin işsiz var. Kadınlarda bu oran yüzde 40'ın üstünde. Biz kavgayla, mücadeleyle bu düzene yanıt vereceğiz" dedi. Ankara'daki NATO toplantısına değinen Arikan; "AKP'den ve bu düzenden kurtulmak için başka çaremiz yok. Birileri helalleşme, normalleşme diyor. AKP'yle, TÜSİAD'la normalleşilmez. AKP'yi yaratan düzenden kurtulmamız lazım. Katiller, tacizciler buraya gelecekler. Bizim paramızı, onları iyi ağırlamak için harcayacaklar. Biz de hazırlanıyoruz; bu memleketin cumhuriyete sahip çıkan devrimcileri var. Biz 6. Filo'yu denize döken Deniz Gezmişlerin yoldaşlarıyız" ifadelerini kullandı.

'SÖZÜMÜZ VAR'

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına değinen Arikan; "Çocuklarımızın geleceklerini değil, hayatlarını çalıyorlar. Bu alçaklıktan hesap sormalıyız. Kararlılığımız bunun için. Biz, Gülistan'ı öldüren vali çocuklarını koruyan bir ülke olmayacağız. Çok sevdiğimiz sevgili ülkemizi bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Biz ülkemizi; katillere, tarikatlara, dincilere teslim etmeyeceğiz, kararlıyız. Sözümüz var; Gülistan'a, Enes Kara'ya sözümüz var" dedi.

'BOYUN EĞME, MEMLEKETE SAHİP ÇIK'

Mitinge abdalların türküleriyle sürdü. Mitingin ardından yürüyüşe başlandı. Yürüyüş, Anıtpark'tan Başkent Hastanesi'ne kadar sürdü. Yürüyüş boyunca; "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar; herşey emeğin olacak", "Boyun eğme, memlekete sahip çık" sloganları atıldı. Yürüyüş, TKP Ankara İl Başkanı Banu Ümmer'in konuşmasıyla tamamlandı. ANKARA