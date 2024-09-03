TKP, ABD savaş gemisine karşı nöbet başlattı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:30

Güncelleme: 03.09.2024 - 12:30

ABD’nin 'USS Wasp' adlı amfibi hücum gemisi İzmir Limanı'na demirledi. Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri geminin İzmir’e demirlemesini protesto etmeye devam ediyor.

TKP İzmir İl Örgütü de "Ülkemizin limanları emperyalistlerin ikmal ve lojistik noktası olamaz" açıklamasıyla ABD askerine yönelik yumurtalı eylem yaparken, bugün limanın önünde “Onur nöbeti” başlattı. Gemi limandan ayrılana kadar her gün saat 10.00'dan itibaren İzmir Limanı önünde ‘Onur nöbeti’ne devam edeceklerini duyuran TKP İzmir İl Örgütü, akşam 19.00’da da protesto yürüyüşü gerçekleştirecek.