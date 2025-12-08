TKP'den '8 Aralık' açıklaması: 'Suriye’de yaşayan her millet ve mezhepten insana ne özgürlük ne de barış geldi'

8 Aralık 2024'de Suriye'de cihatçı HTŞ örgütü, başkent Şam'a ulaşarak Beşar Esad yönetimini devirdi. Ahmed Şara'nın (Colani) başını çektiği örgüt, Suriye'de bugün birinci yılını tamamladı.

TKP'den bugüne özel yapılan açıklamada, Suriye'de katliamların ve saldırıların devam ettiği belirtilerek, "Suriye’de yaşayan her millet ve mezhepten insana ise ne özgürlük ne de barış geldi. Cihatçıların ardı arkası kesilmeyen saldırılarına ve katliamlara her gün yeni biri ekleniyor. Suriyeliler için kardeşlik ve bir arada yaşam geçen bir yıl içinde neredeyse imkansız hale geldi" ifadelerine yer verildi.

"NE KADAR ÖVÜNSENİZ AZ GELİR"

ABD, İsrail, İngiltere ve AKP hükümetinin hedef alındığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye Halkı Bunu Hak Etmiyor

Bundan bir yıl önce ABD, İsrail, İngiltere ve AKP hükümetinin harekete geçirdiği cihatçı güçler Suriye’de yönetimi ele geçirdiler. Başta dinci gericiler ve sermaye sınıfı olmak üzere düzen siyasetinin tüm unsurları bu gelişmeleri demokrasinin zaferi ilan ettiler. Suriye’nin farklı mezhep ve milliyetlerden insanlarının “özgürlüklerine” kavuştuğu yalanları ortalığa saçıldı.

TKP olarak bu karanlık gelişmelerin yaşandığı gün yaptığımız açıklamada halkımızı ve bölge halklarını uyarmış, Suriye’yi bekleyeni şöyle tarif etmiştik: “İddia edildiği gibi Suriye’ye barış ve istikrar gelmeyecek. Tersine yıllarca katliamların, işgallerin, yağma ve talanın, sonu gelmeyen çatışmaların yaşandığı Suriye’de bütün bunları az da olsa dizginleyen son tutamak noktası da ortadan kalktığı için barbarlık dönemi açılacak.”

Onca gürültü ve kutlama sonrası Suriye’nin bir yıldır nasıl büyük bir açmazın içine çekildiğini hep birlikte izliyoruz.

Suriye bugün İsrail’in istediğinde askeri kuvvetleri ile başkent Şam’ın dibine kadar girebildiği, tüm stratejik tesislerini gün aşırı vurabildiği bir ülke.

Suriye devlet başkanı denilen kişi cihatçı bir terörist olmasının yanında bugün ABD ve İngiliz istihbaratının emirlerine harfiyen uyan bir görevli.

Suriye’nin yer altı ve yer üstü zenginlikleri, Suriye halkının emeği uluslararası tekellerin yağma ve sömürüsüne açık hale geldi. Ülkenin üstüne akbaba gibi üşüşen uluslararası tekeller Suriye’nin ve Suriye halkının geleceğini çoktan ipotek altına almış durumdalar.

Suriye’de iktidar değişikliğinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen savaş bitmiş değil. Emperyalizmin, uluslararası tekellerin ve cihatçıların ihtiyaçları üzerinden tarif edilen önceliklerden halka hiçbir zaman sıra gelmedi ve belli ki gelmeyecek de.

Suriye’de geçen bir yılın sonunda artık kaos hakim ve barbarlık hüküm sürüyor. Suriyeliler için kardeşlik ve bir arada yaşam geçen bir yıl içinde neredeyse imkansız hale geldi.

Başta AKP olmak üzere ABD'nin irili ufaklı tüm işbirlikçileri büyük sevinç gösterileriyle, ağızlarının suyu akarak hala bu tabloyu alkışlıyor.

Hakkınız var, ne kadar övünseniz az gelir!

Ama şunu iyi bilin,

Yarattığınız barbarlık dönemi tarihin çöplüğüne karıştığında, işte o zaman, gerçek bir bayram günü olarak hatırlanacak."