TKP İzmir'den Gediz A. Ş. önünde eylem: El konmalıdır!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:23

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:23

İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde 12 Temmuz’da etkili olan sağanak yağmurdan kaçan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (23) elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesine tepkiler sürüyor. Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, Bornova Ağaçlı Yol'da bulunan Gediz A.Ş. Genel Müdürlüğü önünde bir eylem düzenledi.

“Özelleştirmeler insan hayatına kastediyor” yazan pankart açan partililer adına konuşan Eren Selanik, “Elektrik dağıtımı bir kamu hizmetidir. Tüm insanların bu hizmete ücretsiz, eşit, güvenli bir şekilde erişimi bir insan hakkıdır. Türkiye'de elektrik dağıtım işi AKP iktidarınca özelleştirilmiş, elektrik dağıtımı bir yurttaşlık hakkı olmaktan çıkarılmış, sermaye gruplarının halkın sırtından zenginliğine zenginlik kattığı bir kazanç kapısı hâline getirilmiştir” diye konuştu.

“ELEKTRİK TEMEL HAKTIR”

“Türkiye'de enerji üretim, dağıtım ve perakende satış süreçlerini özelleştirme adı altında eline geçirmiş olan bir avuç büyük sermayedar, hem yurttaşlardan aldığı fatura bedelleri hem de AKP'den aldığı sübvansiyonlara rağmen doymamaktadır” diyen Selanik, “Diğer yandan da, elektrik dağıtımının güvenli şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan bakım, onarım ve altyapı iyileştirmelerini bir yük olarak görmektedir. Altyapı hizmetlerinde merkezi planlama, denetim ve kurumlar arası koordinasyonun neredeyse tamamen ortadan kalkmasının asli sebebi de özelleştirmelerdir. Elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi, bir çok acı örnekte de yaşamış olduğumuz gibi, büyük felaketlere yol açmıştır ve açmaya da devam etmektedir. İzmir'de elektrik dağıtım işini üreten kamu iştiraki niteliğindeki Gediz A.Ş. ,2013 yılı içerisinde özelleştirildi. Bu özelleştirme yapılırken de komünistler şu temel doğruyu dile getirdi: Elektriğe erişim, aynı su gibi barınma gibi temel bir haktır. Bu hakkın para ile satılması suçtur. Bu hizmetler kâr amacı güdülmeden yerine getirilmelidir. Bu temel hakkın ranta açılması, yanında birçok ihmali, hatayı ve tehlikeyi de getirmektedir. İnsanların temel ihtiyaçlarına erişimi, holdinglerin insafına bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“GEDİZ A.Ş.'YE DERHAL EL KONMALIDIR”

İki yurttaşın hayatını kaybetmesinin bu acı gerçeği bir kez daha ortaya koyduğunu anlatan parti sözcüsü, “İnsanlarımızın ölümüne sebep olan; Gediz A. Ş.'nin de parçası olduğu, insan hayatını hiçe sayan soygun sistemidir, elektrik dağıtımının güvenli şekilde yapılmasını bir yük olarak gören holdinglerdir. Gediz A.Ş.'nin son 3 yılda gelir vergisi ödemediği bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Bir yandan insanlar fatura bedellerini takip bile edememekte, soygun niteliğinde faturaları ödemek zorunda kalmakta; diğer yandan ise bu soygunu gerçekleştiren Gediz A.Ş. kâr beyan etmemekte, kamuoyunu daha büyük bir zarara uğratmaktadır. Elektrik üretim ve dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesinin sonucu işte budur: Kamu zenginliklerimizin çalınması, insanların daha yoksul olması, insanların yaşamının tehlikede olması... Gediz A.Ş. önünden tekrarlıyoruz: Elektrik üretim ve dağıtım hizmetleri derhal devletleştirilmelidir! Kamu kaynaklarımızın üzerine çöken sermaye gruplarının bizden çaldıklarına el konmalıdır! Elektrik üretim ve dağıtım hizmetleri kâr amacı gütmeden, kamu yararına, merkezi olarak planlanmalı ve yapılmalıdır! Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısı açıktır: Gediz A.Ş.'ye derhal el konmalıdır!" dedi.