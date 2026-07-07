TKP’nin Ankara’daki NATO eyleminde 100’ün üzerinden gözaltı yapılmıştı: ‘Bağımsızlık bayrağını yükselttik’

Türkiye Komünist Partisi (TKP); bugün başlayacak 36. NATO Zirvesi için önceki gün eylem yasaklarının olduğu Ankara’da yürüyüş düzenledi. Yürüyüş kapsamında 139 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında pek çok avukat ve gazetecinin de olduğu belirtildi. Gözaltına alınanların hastane işlemlerinde ise polis müdahalelerinden kaynaklı 1’i avukat 2 kişinin kolunun, 1 kişinin göğüs kafesinin kırıldığı öğrenildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; kolu kırılan 2 kişi ve aralarında anjiyo olacak 1 kişi dahil 5 kişi serbest bırakıldı.

‘NATO’YA KARŞI DURMAK BİR YURTTAŞLIK GÖREVİDİR’

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ankara’daki gözaltılara ve müdahaleye yönelik gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. TKP’nin NATO’yla mücadelesinin zaman ve mekan ötesi, kalıcı-ilkesel bir tutum olduğunu vurgulayan Okuyan; “NATO’yu sömürüden, yoksulluktan, zorbalıktan ayrı ele alamayız. Yıllardır NATO’nun bir savunma ve güvenlik örgütü olduğu yalanıyla uğraşıyoruz. Ankara’daki zirve aynı zamanda bu yalanın da zirvesine dönüştü. Biz NATO’ya karşı olmanın suç ilan edilmesine izin vermeyeceğimizi söyledik. Tersine NATO’ya karşı durmak bir yurttaşlık görevidir. Eylem yapmış olmak için değil, bu görev gereği birçok yerde ve Ankara’nın merkezinde bağımsızlık bayrağını yükselttik. Bunlar aynı zamanda Türkiye’nin onurunun ayaklar altına alınmasının önüne geçen bir duruşu simgeler. Bu duruşa ortak olan herkesi selamlıyoruz” dedi.

‘İYİYİ, GÜZELİ, DOĞRUYU, MEMLEKETİ SAVUNDULAR’

Ankara’da 139 TKP’li yurttaşın gözaltına alındığını vurgulayan Okuyan; “Eli kanlı bir örgütü, Siyonizmin baş destekçisi bir şebekeyi, bütün dünya halklarının başına bela olmuş bir terör merkezini protesto ettiler. Cumhuriyetçi, yurtsever, bağımsızlıkçı, devrimci, Komünist bir tavır sergilediler. Emperyalistlere yalakalık yapmadılar. İktidarın dizginsiz Amerikancılığına isyan ettiler. Yani iyiyi, güzeli, doğruyu, memleketi savundular. Arkadaşlarımız ve NATO zirvesi nedeniyle gözaltına alınan herkes derhal bırakılmalıdır” çağrısında bulundu.

‘NATO’CULUK SUÇTUR’

“Türkiye’de iktidarın şiddeti ile ilk kez karşılaşılmıyor” diyen Okuyan; “Sömürüyü, eşitsizlikleri, Amerikancılığı, işbirlikçiliğini ancak hukuksuzlukla ellerindeki şiddet aygıtını sonuna kadar kullanarak savunabiliyorlar. NATO’culuk suçtur. Suçluluğun yarattığı panik ve öfkeyle hareket ediyor ve susturmaya, hatta yok etmeye çalışıyorlar. Oysa Türkiye yurtseverliğin yok edilebileceği bir ülke değildir” ifadelerini kullandı.