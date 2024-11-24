TKP uyuşturucuya karşı Samsun’da eylem yaptı: Yaşamın dozunu yükseltmeye çağrıyoruz!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 17:16

Güncelleme: 24.11.2024 - 17:16

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün Samsun’da “Uyuşma, Kendini Zehirleme, Ülkene Sahip Çık” başlığıyla uyuşturucuya karşı bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı TKP Samsun İl Başkanı Tolga Kaan Ateşli okudu. Uyuşturucu nedeniyle gençlerin zehirlendiğini söyleyen Ateşli, “Her gün aralarına bir yenisinin daha eklendiği uyuşturucu türleri, neredeyse ortaokullara kadar girmiş durumda. Mahalleler, semtler, uyuşturucu çeteleri arasında paylaşılıyor, yer yer bu çetelerin savaşlarına tanık oluyoruz. İşsiz bırakılan, gelecekten umudunu kesen gençler mafya ağlarının, torbacı çetelerin tuzağına düşüyor. Emek cehennemine çevrilen ülkemizden umudunu kesen yoksul emekçiler de sistemli bir şekilde bu çukura itiliyor. Hayatı boyunca bir birikim sahibi olamayacağı, rahat yaşayamayacağı gibi haklı endişelerle günde 10 saat, 12 saat çalışan emekçiler, kurtuluşu bu zehirlerde aramaya başlıyor.

Bunlarla beraber şehrimizde, uyuşturucu kullanımına bağlı suçlarda ciddi bir artış var. Sokaklarımız, mahallelerimiz güvenliğini kaybediyor, bizler için yaşanılamaz bir hale geliyor. Her gün bir öncekinden daha dehşetli haberler okuyoruz. Bugün komşularımızın, sevdiklerimizin başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir. Bir gün bu haberlerde adı geçen mağdurlardan biri olmamız an meselesi” dedi.

ÖLMEYİ DEĞİL MÜCADELEYİ SEÇİN

Uyuşturucunun emperyalist devletler tarafından işçi sınıfının ses çıkarmaması için bir araç olarak kullanıldığını söyleyen Ateşli, “Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde oluşan ‘zombi sokaklar’ tesadüf değildir. Ülkemizde uyuşturucu trafiğinin bu denli artmış olması, bölgelerimizin uyuşturucu çeteleri ve mafyalar tarafından paylaşılır hale gelmesi, suçun ve suç işlemenin alabildiğine sıradanlaşması da asla tesadüf değildir. Sermaye iktidarları, karşılarında düşünemeyen, hayatla ve toplumla bağlarını koparmış, gerçeklikten yalıtılmış kitleler istemektedir. Böylesi uyuşmuş yığınların, iktidarların zorbalıklarına, sömürücü saldırılarına karşı koyamayacağının, köleleşeceğinin farkındadırlar. Bu nedenle toplumları sistemli olarak uyuşturucuya özendirmekte, tüketimi artırmak ve yoksulları etkisizleştirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu düzenin çözülemez krizlerini, uyuşturucuyla maskelemek, emekçileri ve emekçi çocuklarını, gerçekliğin dışına itmek istemektedirler. Bizler Samsunlu devrimciler, komünistler olarak bu büyük tehdide karşı tek kurtuluşun örgütlenme ve dayanışma olduğunu biliyoruz. Halkımızı, gençliğimizi uyuşturucuya karşı başlattığı kavgaya katılmaya, yaşamın dozunu yükseltmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Ateşli, “Ülkenize, ülkenizin geleceğine sahip çıkın. Asıl mutluluk zehirlerde değil yurtseverliktedir. Sokak köşelerinde, umumi tuvaletlerde titreyerek ölmeyi değil, yurdunuz için mücadeleyi seçin” diye konuştu.