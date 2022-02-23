TKP'den, HDP'nin çağrısıyla gerçekleşen yeni toplantıya ilişkin karar

23 Şubat 2022 Çarşamba, 19:26

HDP’nin ‘Geniş Demokrasi İttifakı’ oluşturma çağrısıyla bir araya gelen 8 sol, sosyalist, devrimci yapının katıldığı toplantının ilki 18 Ocak tarihinde Ankara’da yapılmıştı. İkinci toplantı içinse 8 siyasi oluşumun genel başkanlarının katılımıyla, 26 Şubat Cumartesi günü yeniden masaya oturulması kararı alındı.

TKP'DEN KATILMAMA KARARI

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada "Türkiye Komünist Partisi daha önce 18 Ocak tarihinde Halkların Demokratik Partisi’nin daveti ile gerçekleşen ve sekiz siyasi oluşumun bir araya geldiği toplantının devamı niteliğinde 26 Şubat günü gerçekleşecek toplantıya katılmayacaktır" denildi.

"TOPLANTININ GÜNDEMİNDE OLMAYAN “İTTİFAK”IN ADININ BİLE KİMİLERİNCE BELİRLENDİĞİ GÖRÜLDÜ"



TKP'nin açıklaması şöyle:

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