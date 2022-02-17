TKP'den Konya'da elektrik eylemi: Alarko-Cengiz ortaklığı çekin elinizi

17 Şubat 2022 Perşembe, 03:45

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Konya İl Örgütü'nün çağrısıyla Meram Elektrik (MEPAŞ) önünde elektrikte fatura ücretlerine karşı basın açıklaması yapıldı.

İki hafta boyunca topladıkları imzalarla MEPAŞ önüne giden yurttaşlar, basın açıklamasında Alarko-Cengiz Konsorsiyumu'na seslenerek "kamu işletmelerinden elinizi çekin" dedi. Açıklamada "Ne kademeli faturalandırma ne vergilerden muafiyet, ne de AKP’nin iddia ettiği gibi fatura yardımları bir çıkış yoludur. Tek bir yurttaşın bile faturasını ödeyemediği için karanlıkta ve soğukta kalması hem AKP iktidarının hem de özel şirketlerin suçu olacaktır" denildi.

Basın açıklamasının ardından faturaları yakan Konyalılar "hemen devletleştirme" taleplerini dile getirdi.

TKP Konya İl Örgütü adına MEPAŞ önünde yapılan basın açıklaması metni şu şekilde:

"AKP halk düşmanlığını patronların yanında yer alarak bir kez daha göstermiştir. Bu yaşadığımız geçim derdi AKP’nin ekonomideki beceriksizliği değil aksine her zaman olduğu gibi yine tercihi olmuştur.

AKP 'özelleşsin güzelleşsin' politikaları ile kamu kaynaklarını yok pahasına patronlara peşkeş çekip halkı yoksulluğa mahkûm etti.

Siz de özelleştirmeler yoluyla elektrik dağıtım hizmeti veren kamu işletmelerine el koydunuz.

Elektrik üretim ve dağıtımında kamu işletmelerini birkaç¸ yıllık geliri karşılığında satın aldınız.

Halkın ortak ihtiyaçları için yapılan tüm kamu yatırımlarını zenginliğinize zenginlik katmak için kullanıyorsunuz.

Bir eliniz özelleştirmeler yoluyla devletin kasasında, diğer eliniz faturalar aracılığıyla halkın cebinde...

Bu açık bir soygundur. Bizlerden, halktan aldığınız bedeller ile servetinize servet katıyorsunuz.

Bugün elektrik üretim, dağıtım ve satışından kârlar elde ediyorsunuz. Biz halka çıkardığınız faturalar elektrik bedellerinin çok üstünde.

Siz patronları hoş tutmak için AKP yine emekçi halkı yok sayarak, yaptığı fahiş zamlarla sizin karınızın, bizim ise yoksulluğumuzun katlanmasını sağladı. Halk zaten geçim derdindeyken bir de kira bedeli kadar faturalarla karşılaştı. Kimi çocuğunun harçlığından, kimi ısınmasından kısarak faturaları nasıl ödeyeceğinin derdine düştü.

Kısacası bize diyorsunuz ki kendiniz için yaşamayın, doyurabilirseniz karnınızı doyurun kalanına biz el koyacağız.

İnsanca bir yaşam, ucuz elektrik ve ısınma için sahte çözümlere artık karnımız tok.

Ne kademeli faturalandırma ne vergilerden muafiyet, ne de AKP’nin iddia ettiği gibi fatura yardımları bir çıkış yoludur.

Tek bir yurttaşın bile faturasını ödeyemediği için karanlıkta ve soğukta kalması hem AKP iktidarının hem de özel şirketlerin suçu olacaktır.

Biliyoruz ki özel şirketler ile bu sorun hiçbir şekilde çözüme kavuşturulamaz.

Bu yüzden enerji sektörü tümüyle ve hemen devletleştirilmelidir.

Alarko – Cengiz Konsorsiyumu’na açık çağrımızdır: Kamu işletmelerinden elinizi çekin!

Biz bu imza kampanyasında imzası bulunan yurttaşlar olarak bu soyguna daha fazla izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Hemen Devletleştirme!"