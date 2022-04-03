TKP'den seçim hamlesi: Adaylıklarını ilan ettiler

03 Nisan 2022 Pazar, 17:17

TKP, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Emekçiler bir adım öne çıkıyor eşitlik ve özgürlük” için sloganıyla düzenlediği etkinlikle milletvekili adaylarını belirledi. Burada konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 2 aydır bu toplantıları düzenlediklerini söyledi.

“Henüz daha seçim tarihi belli değil ve Türkiye Komünist Partisi, alışılmış tabiriyle milletvekili adaylarını ama bizim ifademizle halkın temsilcilerini belirlemeye devam ediyor” diyen Okuyan, halkla yaptıkları toplantılar neticesinde, insanların neyi merak ettiklerini, tartışmak, konuşmak istediklerini bildiklerini belirtti. TKP’nin tek başına seçimlerle ilgilenmediğini de vurgulayan Okuyan, “Siyaseti yalnızca seçimden, sandıktan ibaret gören bir halk, sandığı da kaybeder. Siyaset her daim yapılması gereken bir uğraş. Umuyoruz ki insanlık, gün gelecek, siyaset denilen uğraştan kurtulacak. Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kurulduğunda siyasete de gerek kalmayacak ama siyaset şu anda, hava, su kadar gerekli bir mücadele konusu. Seçimler de bizim siyasi mücadelemizin düzlemlerinden bir tanesi. Seçimleri de içine alan bir meselemiz var. Eşitlik düzenin ortaya çıkması için bir kavga yürütüyoruz. Bugün de aynı içerikle üretiyoruz, yarın da ya da önümüze sandık konulduğunda da...” dedi.

“TKP’NİN SEÇİMLERLE İLGİLİ AYRI BİR STRATEJİSİ OLAMAZ”

“Türkiye Komünist Partisi’nin sandığa ve seçimlere özgü bir siyaseti olamaz” diyen Okuyan, seçimler gündemde yokken neyi savunuyorlarsa ve hedefliyorlarsa seçimlerde de aynı ilkelerle hareket edeceklerine dikkat çekti. Okuyan, “TKP’nin seçimlerle ilgili ayrı bir stratejisi olamaz. Seçim taktikleri olabilir, ortaya çıkan dengelere göre” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI KENDİNİ TANITTI

Kemal Okuyan’ın konuşmasının ardından TKP’den milletvekili aday adaylığını açıklayan isimler de sahneye çıkarak söz aldı. Aralarında inşaat ve tekstil işçilerinin, avukatların, gençlerin, öğrencilerin, emeklilerin bulunduğu 16 kişi, kendilerini tanıtarak yaşadıkları sıkıntıları ve vaatlerini anlattı. Adaylığını açıklayan isimler şöyle:

“Hale Mildan (işçi), Turabi Koç (inşaat işçisi), Deniz Akgün (plaza, ofis çalışanı), Berkan Çetin (genç sahne emekçisi), Doğa Evren (sinema bölümü öğrencisi), Emre (17 yaşında meslek lisesi öğrencisi), Atakan (plaza, ofis işçisi), İdil (avukat), Mert Şahin (23 yaşında tekstil işçisi), Dinçer Karatepe (kamu emeklisi), Gülzemin Çalışır (tekstil işçisi), Elif Şahin (tiyatro oyuncusu ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi), Ahmet Enginbağ (emekli şoför), Necmiye Emel (emekli gazeteci), Sadrettin Öngeç (inşaat işçisi), Atakan Boyoğlu (işçi).”

ORHAN AYDIN: “SIRA BİZDE”

Programın kapanış konuşmasını yapan sanatçı Orhan Aydın, TKP’li olmadan önce de örgütlü olduğunu söyledi. Aydın, “Galiba sıra bizde. Bu düzeni, bu talancı, yalancı, ahlâksız, haramzadelerin başına yıkacak tek özne, Türkiye Komünist Partisi’dir” dedi.