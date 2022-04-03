Seçim yasası görüşülürken AKP'li milletvekiller maç izlemeye gitmiş
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhur İttifakı'nın seçim kanununda değişiklik teklifi görüşmelerine AKP'li vekillerin maç izlediği ortaya çıktı.
TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta Cumhur İttifakı’nın seçim yasası değişikliği görüşüldü. Seçim yasasındaki değişikliğin görüşüldüğü görüşmelerde AKP ve MHP’li milletvekillerinin katılımı çok yüksek olmadı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, CHP İstanbul Milletvekili, anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu konuşmasında AKP sıralarındaki milletvekillerinin yüzde 5-10’u bulmadığını söyledi.
Kaboğlu, “Sahiplenmiyorsunuz, inanmıyorsunuz çünkü bunun Türkiye'nin hayrına olduğuna, Türkiye demokrasisini geliştirici bir yasa önerisi olduğuna inanmıyorsunuz demek ki. İnansaydınız bu sıralar bu şekilde bomboş olmazdı” dedi.
“MİLLİ MAÇ VAR DIŞARIDA MAÇ İZLİYORLAR”
Kaboğlu’nun sözlerine AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Milli maç var, dışarıda milli maç izliyorlar” yanıtını verdi.
Kanun görüşmeleri sırasında iktidar vekillerinin kuliste maç izlediği Can’ın bu sözleriyle Meclis tutanaklarına da geçmiş oldu.
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