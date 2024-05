TMMOB Başkanı Koramaz: ‘İktidarın TMMOB’a gözleri kapalı’

Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:51

Güncelleme: 31.05.2024 - 17:51

TMMOB 48. Dönem Olağan Genel Kurulu bugün Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde başladı. Divan seçimiyle başlayan genel kurulda Mehmet Soğancı Divan Başkanlığına aday gösterildi. Divanın oluşturulması sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Genel kurula siyasilerden de yoğun katılım yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti Sözcüler Kurulu adına İsmail Hakkı Tombul, TKP adına Ufuk Arıkan, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve DİSK adına Tayfun Görgün katıldı.

'767 GÜNDÜR ADALET NÖBETLERİ TUTUYORUZ'

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz açış konuşmasında Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünü anımsatarak; “Eşitliği, özgürlüğü paylaşmak için, bu ülkenin ağacına, kuşuna sahip çıkanlara genel kurulumuzun selamını göndermek istiyorum. Gezi’de yitirdiğimiz çocuklarımıza bin selam olsun. İktidar nefretinden, bizler de hasretimizden onları unutamadık. Gezi direnişi gibi tertemiz alınlarından öpüyorum hepsini. Arkadaşlarımızı elimizden aldıkları mahkeme kapısında hep birlikte söz verdik. Gezi direnişini nasıl sahiplendiysek, arkadaşlarımızı da sahipleneceğiz. 767 gündür adalet nöbetleri tutuyoruz. Nöbetimiz arkadaşlarımız serbest kalana kadar devam edecek” dedi.

'İKTİDARIN TMMOB'A GÖZLERİ KAPALI, KULAKLARI SAĞIR'

Deprem bölgesinde sorunların hâlâ devam ettiğini belirten Koramaz, “Kalıcı konutların yapılmasına kadar hâlâ her şeye bir rant gözüyle bakılıyor. TMMOB’un görüş ve önerileri bu ülkede dikkate alınsaydı, kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme feda edilmeseydi, her seçim döneminde rüşvet olarak imar afları gündeme getirilmeseydi yaşanan acının boyutları bu düzeyde olmazdı. İktidarın TMMOB’a gözleri kapalı ve kulakları sağır. Biz mesleğimizin hayatı öneminin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı. İliç’te yaşanan maden kazasına da değinen Koramaz, “Dokuz işçimiz göz göre göre katledildi. Ülkemizde sömürge madenciliğine son verilmelidir. Tüm iş cinayetlerinde sorumluluğu bulunan herkes yargı önüne çıkarılmalıdır” diye konuştu. Yeni anayasa tartışmlarına yönelik salondaki siyesi liderlere seslenen Koramaz, “Mevcut yasaları işine geldiği gibi uygulayan, anayasayı uygulamayan bu zihniyetle ne yeni bir anayasa yapılır, ne de anayasa tartışılır. Onlara can suyu vermeyelim” dedi.

'SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKTİLER'

Koramaz’ın konuşmasının ardından konuk olan siyasilerde salona seslendi. Bu kapsamda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, “AKP 22 yıllık iktidarı döneminde, Türkiye’nin neoliberal politikalarının uygulanması konusunda en başarılı iktidarı. Türkiye’deki bütün doğaya, insana, emeğe ait ne varsa hepsini uluslararası ve yerli sermaye başta olmak üzere her kesime peşkeş çektiler” diye konuştu.

Genel kurulda konuk konuşmacıların konuşmalarını tamamlamasının ardından; komisyonların seçimine geçildi. Komisyon seçimlerinin tamamlanmasıyla çalışma raporlarının değerlendirilemesi ve eleştirisi yapıldı.

'TMMOB'UN ARKASINDA ATATÜRK VAR'

Genel kurulda söz alan delegeler, TMMOB’a sermaye güçlerinden saldırılar geldiği, bu saldırılara karşı örgütlü mücadelenin arttırılması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra; “AKP iktidarının, dinci-faşist bir ideoloji ve neoliberal politiklarla halkı değiştirmeye, AKP’nin antidemokratik ve rantçı politiklarına karşı ortak ve halka dayalı mücadelenin güçlendirilerek sürdürülmesi” de delegelerin kürsüden söylediği ifadelerden birisi oldu. Delegeler TMMOB’un arkasında “emperyalizme karşı savaşan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı veren kara kalpaklılar ve Dev-Genç birikiminin” olduğunu vurguladı.

'TEK LİSTE YER ALIYOR'

TMMOB’un aynı zamanda 70. yaşının da kutlandığı genel kurul, 2 Haziran’a kadar sürecek. Seçimler 2 Haziran saat 09.00-17.00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde gerçekleşecek. Seçimde “Mavi Liste” adlı tek liste yer aldı.