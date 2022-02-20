TMMOB: 'Ek göstergelerin yükseltilmesi gerekiyor'
Ek gösterge komisyonunun ilk toplantısında geniş kapsamlı bir çözüm bulunmadığını ifade eden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Sekreteri Veli Kebapçı, "Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergelerinin yükseltilmesi şarttır" dedi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Sekreteri Veli Kebapçı, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergesine ilişkin açıklama yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında düzenlenen ek gösterge komisyonunun ilk toplantısında geniş kapsamlı bir çözüm sunulamadığını söyleyen Kebapçı, “Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergelerinin yükseltilmesi şarttır" dedi.
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