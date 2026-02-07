TMMOB Mimarlar Odası’nda ‘Gelecek ve Dayanışma İçin Mimarlar’ listesi yönetime talip: Mimarlar Odası’nda emek ve kamusal sorumluluk merkeze alınacak

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 14–15 Şubat tarihlerinde seçimli Genel Kurul gerçekleştirecek. “Gelecek ve Dayanışma İçin Mimarlar” (Mor Liste) grubu, emeği ve kamusal sorumluluğu merkeze alan yeni bir yönetim anlayışıyla seçimlere aday olduğunu duyurdu. Mor Liste, önceki dönemlerde oda çalışmalarında etkin rol oynayan Mavi Liste (DİMP) ve Kırmızı Liste (DETOM) gruplarının, mimarlık ortamındaki sorunlara karşı güç birliği yapma ve geleceği birlikte kurma iradesiyle birleşmesiyle kuruldu.

"Başka bir mimarlık, başka bir Mimarlar Odası" sloganıyla hareket eden liste, meslek örgütünün tarihsel birikimini bugünün gerçekleriyle buluşturmayı hedefliyor. Ankara’nın mekânsal hafızasına ve cumhuriyetin modernleşme mirasına sahip çıkmayı önceliklendiren grup, odayı tüm bileşenlerin ortak aklıyla yönetmeyi hedefliyor. Çalışma programı, seçim dönemini aşan bir perspektifle, önümüzdeki dönemin kolektif yönetim rehberi olarak nitelendiriliyor.

‘DERİN BİR TAHRİBAT SÜRECİ YAŞANIYOR’

Mor Liste’nin kamuoyuyla paylaştığı çalışma programında, “Meslek adaleti ve etik, genç mimarlar ve eğitim, emeğin ve kimliğin eşitliği, kentsel ve çevresel sürdürülebilirlik, şeffaf ve katılımcı yönetim” başlıkları öne çıkıyor. Programda yer alan açıklamada ise, “Bugün mimarlık alanında; demokrasi bilincinin anlamını yitirdiği, emeğin değersizleştirildiği ve genç meslektaşların mimarlık ortamının dışına itildiği, çevre sorunlarının baş edilemez hale geldiği, kentlerin kamusal niteliğini kaybettiği derin bir tahribat süreci yaşanmaktadır. Bu koşullar, mimarlığı toplumsal sorumluluğundan koparıp yalnızca bir hizmet alanına indirgerken, mimarları da güvencesizliğe ve yalnızlığa itmektedir. Ancak Mimarlar Odası'nın bu sorunları dayanışma ve ortak iradeyle çözebilecek güçlü bir potansiyele ve bu anlamda yıllara dayanan bir birikime sahip olduğunu unutmamak gerekir” denildi.

Açıklamanın sonunda, “Cumhuriyet ideolojisinin işaret ettiği çağdaşlaşma ve kamusal yarar perspektifi; mimarlığı yalnızca yapı üretimi olarak değil; kenti, toplumu ve yaşamı dönüştürme ve birlikte kurma iradesi olarak tanımlar. Bizler de bu programla; bu tanımlamadan hareketle ve Mimarlar Odası'nın köklü deneyimi ve birikimiyle bugünün sorunlarını çözmeyi ve yarının ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlıyoruz. Cumhuriyet'in modernleşme arzusunu ve kamusal niteliğini en açık biçimde ortaya koyduğu başkent Ankara'yı, yalnızca bir kent olarak değil; Cumhuriyet'in mekânsal hafızası ve geleceğe dair sorumluluğumuzun somut ifadesi olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘OY KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

14 Şubat tarihinde Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde yapılacak olan Genel Kurul ve 15 Şubat’ta Başkent Öğretmen Evinin arkasında bulunan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleşecek seçimlerde tüm meslektaşlarını bu değişim iradesine ortak olmaya ve oy kullanmaya çağıran grup, “Başka bir gelecek ancak biz birlikteysek mümkündür” mesajı verdi. Duygu Tekin’in başkan adayı olacağı listenin kadrosunda ise, “Cem Muratoğlu, Ali Haydar Alptekin, Melih Akca, Umut Ayanoğlu, Dilra Eriç Eryıldız, Kemal Yılmaz” yer aldı.