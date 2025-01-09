TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 10'uncu teknik kongresini düzenliyor

Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:52

Güncelleme: 09.01.2025 - 16:54

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 10’uncu Teknik Kongresi’ni düzenliyor. Tarımdaki güncel koşullar, sorunlar ve çözümleriyle birlikte teknolojik görüşmelerin konuşulacağı paneller ve oturumlardan oluşan kongre, 13-17 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek. 5 gün sürecek kongre, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Kongre, 13 Ocak Pazartesi günü açılış konuşmalarının ardından yapılacak ödül töreni ile başlayacak. Ziraat Mühendisleri Odası Bilim, hizmet ve teşvik ödülleri, özel ödül ve basın ödülleri verilecek. Daha sonra tarımdaki sorunlar ve çözüm arayışlarının yanı sıra doğal kaynaklar ve çevrenin konuşulacağı oturumlarla ilk gün sonlanacak. Kongrenin sonraki günlerinde ise program şu şekilde gerçekleşecek: