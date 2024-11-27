ZMO Antalya Şubesi Başkanı Ali Top: 'Bakanlık bu sınavla ziraat mühendislerine hakaret ediyor'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:06

Güncelleme: 27.11.2024 - 14:07

Ziraat Fakültesi mezunları, 2008 yılından itibaren eczacılar, kimyagerler ve orman mühendisleri ile birlikte bitki koruma ürünleri bayilik ruhsatı almak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açtığı merkezi sınavla sınanıyor.

ECZACI VE ORMANCILARLA BERABER SINAVA GİRİYORLAR

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Top, 2008’de sınavın iptal edilmesi için dava açtıklarını belirterek, sınavın 4 yıllık Ziraat Fakültesi’nin verdiği eğitimi, diplomayı yeterli görmemenin itirafı anlamına geldiğini, sınavla mesleki itibar suikastı yapıldığını öne sürüyor.

Top, sınavın Ankara’da, düzensiz bir tarihte ve 1 saat içinde yapıldığını belirterek “Ziraat Fakültesi’nden diplomasını alan ziraat mühendisi, bitki koruma ürünleri bayisi açmak için sınavın açılacağı tarihin ilanını gözlüyor, sonra yurdun özellikle tarım mühendislerinin yoğun çalıştığı, İzmir, Muğla, Antalya , Adana, Urfa gibi yerlerinden Ankara’ya kara kışın ortasında ulaşıyor ya da ulaşamıyor ve 1 saat içinde 3 binden fazla zararlıyla ilgili, Latince bilgisinin sorgulandığı garip sorular içerene bir sınavla kaderini tayin etmeye çalışıyor. Bizler, bu sınavın kaldırılmasını, tıpkı daha önce olduğu gibi ziraat fakültesinden mezun olanların doğrudan bitki koruma ürünleri satış bayisi açma ruhsatına haiz olmasını talep ediyoruz” dedi.

2022’DE SORULAR ÇALINDI MI?

22 Aralık 2022’de de CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sınavdan önce soruların internet ve sosyal medya ortamına sızdığını öne sürerek Bakanlığa soru önergesi sunmuş, sınavı düzenleyen Ankara Üniversitesi’nin hukuki çalışmalara başladığı cevabını almıştı.

