TMMOB’dan 'askeri alanlar' için çağrı:

Yayınlanma: 31.07.2024 - 16:10

Güncelleme: 31.07.2024 - 16:10

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odaları İzmir şubeleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in onayı ile Bornova’da bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası’nın, sanayi sitesi kurulması amacıyla İzmir Ticaret Odası’na devredilmesine karşı çıktı. Yazılı bir açıklama yapan odalar askeri alanların planlarda kamusal kullanım dışında bir kullanıma ayrılmasının mevzuat gereği mümkün olmadığını belirterek çağrıda bulundu.

15 Temmuz sonrasında kent içerisinde bulunan kışlaların, karargahların, askeri lojmanların ve hastanelerin tasfiye edilerek alanların yapılaşmaya açıldığına dikkat çekilen açıklamada, “1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notları`nın 7.6.2. maddesine göre askeri alanların dönüştürülmesi durumunda kamusal kullanımlara ayrılacağı, bu nedenle de bu alanların mülkiyetinin kamuya ait olması hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda; askeri alanların planlarda kamusal kullanım dışında bir kullanıma ayrılması mümkün değildir! Kenti ve kentin geleceğini korumak için tüm sorumluluk sahiplerini mevzuata ve planlama esas ve ilkelerine uygun adımlar atmaya davet ediyoruz. Yarınlara mirasımız betona bürünmüş kent distopyaları değil; planlı, sağlıklı, adil ve afetlere karşı dirençli kentler olmalıdır. Bu duyarlılığı göstererek kentimizin yarınlarına sahip çıkacak olan İzmir Halkını ve sorumluluk sahibi tüm kurumları, askeri alanların kamusal alanlar olarak kalması için çağrımız etrafında dayanışmaya davet ediyoruz. Askeri alanlar ranta kurban edilemez!” denildi.

İzmir Ticaret Odası, 2 milyar 732 milyon 500 bin TL talep edilen 691 bin 975 metrekare büyüklüğündeki alana üyelere yönelik çarşı ve site içerisinde bağımsız bölümler, yönetim binası, mesleki lise ve çıraklık eğitim binaları, otopark alanları, banka, restoran, market gibi sosyal alanların yer alması planlanıyor./ İZMİR