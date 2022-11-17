TMMOB’den AKP’li Kaya’ya tepki: Sessiz kalmadık, kalmayacağız!

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:12

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın TMMOB kayıtlı meslek odalar üzerinden yaptığı açıklamalara yazılı yanıt verdi. “Faili kim olursa olsun, kent suçlarına sessiz kalmadık, kalmayacağız” başlıklı yayımlanan açıklamada Kaya’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan imar planı değişikliklerine karşı TMMOB’nin itirazlarının “değersizleştirilmeye” çalışıldığını aktarıldı.

“KENT SUÇLARINI AKLAMAYA YÖNELİKTİR”

AKP’li Kaya’nın açıklamalarda “Meslek odalarımız ikiyüzlülükle itham edilmekte; meslek örgütümüz, oluşacak rantın parçası olmakla suçlanmaktadır. Bütün bu iddialar, bilimsel ve hukuki bilgiden yoksun, manipülatif açıklamalar olmakla beraber, temsil ettiği siyasi anlayışın parçası olduğu kent suçlarını aklamaya yöneliktir. Meslek odalarımız, kamuyu ilgilendiren her uygulamayı bilimsel ve hukuki yönden inceleyerek, uygulayıcısı kim olursa olsun, kamu yararına hizmet etmeyen uygulamalara itiraz etmiş ve davalar açmıştır; açmaya devam edecektir” denildi.

“HALKIMIZIN ORTAK YARARINA AÇIKÇA AYKIRI”

Kaya’nın TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerine yönelik ithamlarına yanıt veren açıklamada,

“Yıkılan Buca Cezaevi alanına ilişkin olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan imar planları ile; bölgede yoğunlukla Ticaret ve Konut Alanları belirlenmiştir. Bu planlar ile, olası bir afet anında toplanma alanı olabilecek, kentin yeşil alan ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 80000 m2 'lik bir alan, tamamen rant amaçlı değerlendirilmek üzere planlanmıştır. Bu hatalı işleme ilişkin itiraz gerekçelerimiz daha önce ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Halkımızın ortak yararına açıkça aykırı olan bu ve bunun gibi kent suçlarına karşı susmamız bilimsel, mesleki, hukuki ve etik ilkeler açısından mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

“KENDİ KENT SUÇLARINI GİZLEMEK İÇİN TMMOB’A SALDIRMASINA DA ŞAŞIRMIYORUZ”

AKP’li Kaya’nın manipülatif açıklamalar yaptığına dikkat çeken TMMOB, “Eski Buca Cezaevi alanında yaşanmakta olan kent suçu, süreci devam etmekte olan bir başka idari işlemin resmi itiraz/davaya henüz konu edilmemiş olması üzerinden aklanmaya çalışılmaktadır. Ancak; kendisi de aynı zamanda bir avukat olan AKP Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da çok iyi bilmektedir ki, onama işlemi tamamlanmayan bir idari işleme itiraz edilmesi veya dava açılması hukuk usulü açısından hatalıdır. Bilimsel bilgiden yoksun ve manipülatif olan bu söylemlerin, eski Buca Cezaevi alanında işlenen kent suçunu gizlemeye çalışmak amacıyla gündeme getirildiğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizdeki kültürel ve doğal varlıkların yok edilmesinin, kamu mülkiyetlerinin parsel parsel satılmasının bizzat faili olan siyasi anlayışın, kendi kent suçlarını gizlemek için TMMOB’a saldırmasına da şaşırmıyoruz” denildi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde noktalandı: “Sonuç olarak faili kim olursa olsun, Anayasa’nın 135. maddesinde TMMOB’a tanımlanan yetki ve görevler kapsamında halkımızın geleceğini tehlikeye atacak hiçbir kent suçuna karşı sessiz kalmayacak, toplumun ortak yararı için mücadelemize inatla devam edeceğiz.”