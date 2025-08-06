TMO’nun 225 bin arpa ithalatı ihalesi tepki çekti: Çiftçinin alın teri ithalatla ezildi

TMO, 2025 yılında iç üretimin kuraklık ve düşük verim nedeniyle beklentilerin altında kalması, yemlik arpa talebini arttırdığını belirterek 225 bin ton arpa ithalatı için ihale açtı. Bu ithalatın yem maliyetlerini kontrol altında tutacağı ve iç piyasada arzı güçlendireceği ile sürüldü. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Sayın konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. TMO’nun arpa ithalatını “çiftçinin alnındaki ter kurumadan yapılan ihanet” olarak tanımlayan Sayın, “Devlet, çiftçiden almak yerine dışardan ithal edeceğini söylüyor. Bu, Türk çiftçisine ‘senin ürününü değil, yabancı çiftçinin ürününü tercih ediyorum’ demektir” dedi.

FİYATLAR DÜŞTÜ, ÇİFTÇİ ZARAR ETTİ

İthalat kararının hemen ardından çiftçinin ürün fiyatlarında ciddi düşüş yaşandığını vurgulayan Sayın, “Üretici borçla üretiyor, hasat zamanı devlet ithalata yöneliyor. Sonuç olarak çiftçi zarar ediyor, üretimden vazgeçiyor” dedi.

''BU SADECE EKONOMİK DEĞİL, AHLAKİ ÇÖKÜŞ''

Hasat döneminde yapılan ithalatı “piyasa katliamı” olarak niteleyen Sayın, “Ürün tarlada, çiftçi satış için sıra bekliyor ama devlet limana ithal ürün indiriyor. Bu bir ekonomik çöküş değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür. Türkiye’de tarım politikası yerine tarımı tüketen bir ithalat sistemi var. ‘Destek, planlama ve öngörü’ yok sadece ithalat vat. Çiftçi borçlanıyor, zarar ediyor ve susturuluyor” ifadelerini kullandı.

‘'ÇİFTÇİSİZ TARIM MODELİNE GEÇİLDİ’'

Artan girdi maliyetleri ve düşük satış fiyatlarına dikkat çeken Sayın, bu yıl üreticinin kazanç değil borç ürettiğini belirtti. Sayın “Bugün kazanan tüccar ve ithalat baronları. Bu modelin adı çiftçisiz tarım modelidir” diyerek uygulanan politikaların kökten değişmesi gerektiğini vurguladı. Sayın, son olarak “Bu topraklar bin yıldır bize bakıyor ama biz artık toprağa bakamıyoruz. Üreticiyi ithalatla ezmek milletin geleceğini ipotek etmektir. Ya toprağa döneriz ya tarihe gömülürüz” değerlendirmesini yaptı.