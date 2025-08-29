TMSF, Müezzinoğlu'nun Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ni yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait Özel Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedelinin 600 milyon lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. TMSF ilgili bütünlüğü mayıs ayında da 768 milyon 100 bin lira muhammen bedelle satışa sunmuştu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ilana göre satışı gerçekleşmeyen hastane yeniden satışa sunuluyor.

İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 16 Eylül saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 17 Eylül saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

HATALI BULUNMUŞTU

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen davada beklenen adli tıp raporları belli oldu. Rapora göre; eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun hastanesi Özel Avcılar Hospital, bir ölümünde “Hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinin işletmesinin sözleşme ile başka bir şirkete devredilmesi, yenidoğan yoğun bakım servisinde takip-tedavi süreçlerinde hekimler yerine hemşireler ile yetkisiz yardımcı sağlık personeli görevlendirilmesi” gerekçeleriyle oybirliği ile hatalı bulunmuştu.