TÖB-SEN’li Bebek için karar bozuldu

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 08:20

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, 2023’te Muş’un Bulanık ilçesinde görev yaparken ilçe milli eğitim müdürlüğünde ücretli öğretmenler üzerinden yapılan yolsuzluğu gündeme getirdiği için tayinine üç ay kala sürgün edildi. Bebek sürgün kararını idari mahkemeye taşıdı. Erzurum Bölge İdari Mahkemesi 1’inci İdari Dava Dairesi, Bebek’in sürgün kararını “dava konusu iddialara yönelik somut belge sunulamaması” gerekçesiyle iptal etti.

Karara ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Bebek, “Bana yönelik uygulanan bu baskı, Bulanık İlçe Milli Eğitim’de ücretli öğretmenler üzerinden yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele etmem ve bu süreci kamuoyuna taşımamdı. Bu süreç esnasında okul müdürüyle sorun yaşayan üyemizle ilgili yaptığım sendikal faaliyetler suç konusu haline getirilmeye çalışıldı. Unutulmasın ki direnmek onurdur. Direnenler kazanır, direnmeyenler çürür. Sürgünlere, soruşturmalara boyun eğmeyeceğiz” dedi.