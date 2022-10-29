TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan fiyat sorusuna yanıt

29 Ekim 2022 Cumartesi, 16:48

TOGG Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TOGG’un fiyatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Karakaş, “Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz” dedi.

19 TANESİYLE EL SIKIŞTIK

“Aracın renklerini ülkemizin renklerimiz seçtik” diyen Karakaş, “Biz 300’e yakın start-up inceledik, 36 tanesiyle bir modelini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık, 19 tanesiyle el sıkıştık” bilgisini paylaştı.

15 senelik bir projeden ahzettiklerini belirten Karakaş, "Şu an kurduğumuz kapasite yıllık 100 bin, öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Dünyada oyunun kuralları neyse adım adım gidiyoruz" dedi.

MART AYINDA TRAFİĞE ÇIKACAK

Karakaş, TOGG'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (Togg), Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding’in yüzde 19’ar, Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) yüzde 5 ortaklığı bulunuyor.