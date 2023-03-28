Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:56

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 14:56

TOGG kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarılmıştı. Peki, TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak? Yerli otomobil TOGG kura çekimleri bugün mü? TOGG kura çekimi yapıldı mı? İşte ayrıntılar...

TOGG KURA ÇEKİLİŞİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

TOGG sahibi olmak için ön sipariş verenlerin sayısı merak ediliyor.

TOGG'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısının 177 bin 467 ulaştığını aktardı.

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOGG T10X kura çekilişi 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.

TOGG T10X FİYATI NE KADAR?

Togg'un yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren T10X modelinin başlangıç fiyatı ise 953 bin lira olarak açıklandı.

T10X'in fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak

TOGG T10X MENZİLİ NE KADAR?

TOGG T10X modeli araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).