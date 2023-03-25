Togg'un çekilişle teslim edilecek araç sayısı artırıldı

Togg için verilen ön sipariş sayısının 100 bini geçmesinin ardından 2023 yılında üretilecek araç sayısının 12 binden 20 bine çıkarıldığı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 14:24
Togg'un çekilişle teslim edilecek araç sayısı artırıldı
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Togg, T10X modeli için henüz sürenin sonuna gelinmeden verilen ön siparişin 100 bin adedi geçmesi üzerine, 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş konu üzerine şöyle konuştu: 

"Bu artışla toplam üretimimiz henüz ilk yılında 28 bin adedi bulacak.

Gemlik Teknoloji Kampüsümüzün insan kaynağı, teknik altyapı ve kapasitesi, mobilite sektörü tedarik zincirini olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumlar ortaya çıkmadığı sürece, bu rakamı üretebilecek seviyededir."

T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek araç sayısını 20 bin olarak güncelledi.

Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00’ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00’de sipariş sistemi kapanacak.

ÇEKİLİŞ TARİHİ ERTELENDİ

Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecekler. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.


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