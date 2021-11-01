TOGG piste çıktı: Deneme sürüşü gerçekleştirildi
TOGG’un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim ve montaj sürecine ilişkin yeni detayların yanı sıra aracın İstanbul Park pistindeki sürüş görüntüsü de yer aldı.
TOGG’dan Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik" ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.
Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 1, 2021
Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik. #TOGG pic.twitter.com/3d1zckOna0
SÜRÜŞ, İSTANBUL PARK PİSTİNDE GERÇEKLEŞTİ
Paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.
Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4.8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.
Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği belirtildi.
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