Tohumlar fidana, fidanlar yeşil Buca’ya dönüşüyor
İzmir’de Buca Belediyesi kış döneminde kenti süsleyecek çiçekleri satın almak yerine tohumdan yetiştirerek önemli bir tasarruf sağlayacak. Menekşeden çuha çiçeğine kadar 5 bin çiçek yakın zamanda kenti süsleyecek.
Buca Belediyesi, daha yeşil ve estetik bir kent için kamu yararı gözeten çalışmalarından birine daha imza atıyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, fidanların İzmir çevresindeki çeşitli kooperatiflerden satın almak yerine belediye bünyesinde yetiştirilmesini sağlamak için çalışma başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün fidanlığında, kış aylarında kenti bezeyecek çiçeklerin üretimine başlandı. Önemli bir tasarrufun da sağlanması hedeflenen ve geçtiğimiz senelerde de hayata geçirilen “Tohumdan fidana” projesi, yeniden yaşama geçirildi.
Yataklama usulü le toprağa ekilen tohumlar, can suyunun verilmesi ile çok yakın zamanda Buca sokaklarında yerini alacak. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bütçe dostu bu proje ile 5 bin kadar fidan parklara, bahçelere ve orta refüjlere ekilecek. Buca Belediyesi fidanlığında yapılan çalışmalar kapsamında karışık menekşe, mor süs lahanası, beyaz süs lahanası, çuha çiçeği ve portakal çiçeği tohumları çiçeğe dönüşerek tüm kenti süsleyecek.
YURTTAŞLAR DA GÜL PROJESİNE ORTAK
Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Buca’daki gül ağacı varlığını artırmak için de yurttaşların desteğiyle önemli bir proje başlattı. Bucalıların bahçelerinde bulunan gül ağaçlarını, vatandaşın istekleri üzerine budayan ekipler, böylelikle güllerin köklendirerek yeni gül fidanları üretiyor.
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