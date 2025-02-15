Tok ve oğlunun iadesine itiraz edildi

İstanbul’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan kazanın sorumlusu Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında ABD’den Türkiye’ye iade kararının durdurulması için başvuru yapıldı.

Tok ve oğlunun iadesine itiraz edildi
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Ufuk Sepetci
Yayınlanma: 15.02.2025 - 04:00

Avukatlarının itiraz hakkı talebi üzerine 28 günlük ek süre tanındı. Dilekçeye göre, Tok ve oğlunun süresiz tutukluluğa itiraz edebilmesine olanak tanıyan yasal prosedür Habeas Corpus başvurusu yapma hakkı bulunuyor.

Eğer bu başvuru yapılırsa, mahkeme tamamlanana kadar iade gerçekleşmeyecek. Aci’nin babası Özer Aci, adaletin tecelli edeceğini belirtti. Avukat Hacı Orhan ise “Başvuru kabul edilirse yeniden yargılama söz konusu olabilir. Ancak süreci çok fazla etkilemez” diye konuştu.


Etiketler: #Eylem Tok #Timur Cihantimur #ABD
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