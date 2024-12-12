Tokat Erbaa’da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:04

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:04

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, 63 yaşındaki Erdoğan Çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Gümüş Sokak’ta gerçekleşti. Yol kenarında tarlasını süren Erdoğan Çiftçi, kullandığı 24 DH 668 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Çiftçi, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.