Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem... Murat Kurum'dan açıklama geldi: 'Hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"ŞU ANA KADAR BİR OLUMSUZLUK YOK"
Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Tokat Niksar'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte; İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
Tokat Niksar’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 13, 2026
Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte; İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek.…