Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem... Murat Kurum'dan açıklama geldi: 'Hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilecek'

13.03.2026 09:16:00
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ŞU ANA KADAR BİR OLUMSUZLUK YOK"

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Tokat Niksar'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte; İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

