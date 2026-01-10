Tokat'ta dehşet: Babasını 'mülk satışı' nedeniyle öldürmüş!

Olay, merkez Topçam Mahallesi'nde meydana geldi.

İddaya göre, bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında, babasına ait gayrimenkullerin satışı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Cankurtaran, babasını baltayla öldürdü.

Mustafa Cankurtaran, babasının cansız bedenini de işletmeciliğini yaptığı bir sitedeki havuzun yanındaki depo bölümüne taşıdı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Zihni Cankurtaran'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KIZLARININ İHBARI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Zihni Cankurtaran’dan uzun süre haber alamayan Bursa’daki kızları, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulundu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa Cankurtaran'ı dün gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, 6 GÖZALTI

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Cankurtaran'ın ardından olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.