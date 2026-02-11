Tokat'ta okul servisi devrildi: 6 öğrenci yaralandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.02.2026 17:40:00
DHA
Tokat’ın Zile ilçesinde, Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 öğrenci yaralandı. Devrilen minibüsteki diğer öğrenciler büyük korku yaşarken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

 Tokat’ın Zile ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen servis minibüsündeki 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sırlarında Turhal-Zile kara yolunda meydana geldi. Zile Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan R.K. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada H.P yönetimindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, öğrenci servisi devrildi. Servisteki 29 öğrenciden 6’sı yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Zile devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

