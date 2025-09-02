Tokat’ta otomobil köprü bariyerine çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Ekinli köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat’tan Konya’ya giden Muhammet Kılınç idaresindeki 42 DNU 27 plakalı otomobil Ekinli Köprüsü’nün bariyerlerine çarptı.
Kazada sürücü Muhammet Kılınç hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.