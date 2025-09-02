Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tokat’ta otomobil köprü bariyerine çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Tokat’ta otomobil köprü bariyerine çarptı: Ölü ve yaralılar var!

2.09.2025 14:21:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Tokat’ta otomobil köprü bariyerine çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Yeşilyurt ilçesinde otomobilin köprü bariyerine çarptığı kazada sürücü öldü, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Ekinli köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat’tan Konya’ya giden Muhammet Kılınç idaresindeki 42 DNU 27 plakalı otomobil Ekinli Köprüsü’nün bariyerlerine çarptı.

Kazada sürücü Muhammet Kılınç hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Image

İlgili Konular: #kaza #otomobil #tokat #ölü ve yaralı

İlgili Haberler

Hakkari-Van karayolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Hakkari-Van karayolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı Hakkari-Van karayolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Manisa'da korkunç kaza... Üç kişi feci şekilde can verdi!
Manisa'da korkunç kaza... Üç kişi feci şekilde can verdi! Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yanarak, bir kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişinin de yaralandığı kazayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Diyarbakır'daki tur minibüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi
Diyarbakır'daki tur minibüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi Adıyaman'dan geziye çıkan sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsün Diyarbakır-Eğil karayolunda devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında can kaybı 2'ye yükseldi.