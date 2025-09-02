Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manisa'da korkunç kaza... Üç kişi feci şekilde can verdi!

Manisa'da korkunç kaza... Üç kişi feci şekilde can verdi!

2.09.2025 11:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Manisa'da korkunç kaza... Üç kişi feci şekilde can verdi!

Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yanarak, bir kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişinin de yaralandığı kazayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.

Demirci-Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil ile Yusuf Duman idaresindeki 45 ADP 573 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri alev aldı.

Kazada sürücü Yusuf Duman ile yolcu Süleyman Bilgin yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücülerden Mustafa Vurucu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Harun Duman ise, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kaza sebebiyle Demirci-Salihli karayolunun 10. kilometresinde trafik bir süre ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme ve kaza tespit çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #kaza #Manisa #Ölüm

İlgili Haberler

Hakkari-Van karayolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Hakkari-Van karayolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı Hakkari-Van karayolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı Diyarbakır Eğil kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3’ü ağır 16 kişinin yaralandığı kazada hafif yaralanan sürücü M.G., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Alman turistlerin yaralandığı kazada TIR şoförü, kırmızı ışık ihlali yapmış
Alman turistlerin yaralandığı kazada TIR şoförü, kırmızı ışık ihlali yapmış Aksaray’da kırmızı ışık ihlali yapan TIR’ın çarptığı kamyonette 2 Alman turist yaralandı, sürücü Faruk Y. gözaltına alındı.