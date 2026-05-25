Tokat’ta sel ve dolu çiftçiyi vurdu: ‘Tüm olanaklarımızla çiftçimizin yanındayız’

25.05.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Tokat merkez ve ilçelerinde etkili olan aşırı yağış, dolu ve sel felaketlerinin ardından Tokat Ziraat Odası Başkanlığı, zarar tespit çalışmalarının hızlı ve adil şekilde tamamlanması için sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.
Tokat Ziraat Odası Başkanlığı Tokat merkez ve ilçelerinde meydana gelen aşırı yağış, dolu ve sel felaketlerinden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına zarar tespit çalışmalarının en hızlı ve adil şekilde tamamlanması için sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Ziraat Odası Başkanlığı tarafından üyelere iletilen mesajda şu ifadeler yer aldı: “Sel, su baskınları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ürünleri, hayvanları ve tarımsal altyapıları zarar gören çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla yanındayız” ifadelerine yer verildi. 

İlgili Konular: #çiftçi #sel #tokat #aşırı yağış