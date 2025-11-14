Tokat'ta 'yan bakma' cinayeti: 23 yaşındaki Tayyip hayatını kaybetti

Kent merkezinde bir kafede dün akşam saatlerinde 3 kız arkadaşıyla oturan Kenan Tayyip Yılmaz ile yan masadaki M.D.T. (17), M.A.A. ve K.Ç. arasında yan bakma bahanesiyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kafe dışındaki otoparka taşındı. Burada M.D.T. yanında taşıdığı bıçakla Yılmaz’a saldırdı. Kavgayı ayırmak istediği öne sürülen M.A.A. ve K.Ç. ise silahla havaya ateş ederken bir mermi park halindeki araca isabet etti.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan Kenan Tayyip Yılmaz, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheli cinayet mahallinin yakınında bıçak ve silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D.T. adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Bu arada M.T.D.’nin silahla çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.