Tokat: Vatandaşlarımızın sorunları çözüme kavuşuyor

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:59

Milas Belediyesi, Beçin 1. Soğukkuyu Mevkii mahalle sakinlerinin yağışlı havalarda yaşadığı sorunların giderilmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, çalışmaları yerinde inceledi.



DERE VE DSİ’NİN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA SORUN BÜYÜDÜ

Beçin 1. Soğukkuyu Mevkii’nin dere nedeniyle sorunlu bir alan olduğunu vurgulayan Başkan Tokat, “Ekiplerimiz bu bölgede yoğun bir çalışma sürdürüyor. DSİ’nin yapmış olduğu bazı iş ve işlemler sonucunda özellikle yağışlı havalarda ciddi sorun yaşayan bu alanda muhtarımız ve arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda çalışma başlatmaya karar verdik. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar artık çözüme kavuşuyor” dedi.

YAĞMURDAN KAYNAKLI SORUNLAR ORTADAN KALKACAK

Beçin’de şu ana kadar 7 bin metre karelik bir parke imalat çalışmasının tamamlanmış durumda olduğunu da belirten Başkan Tokat, “Muhtarımızın gösterdiği başka bir bölge ile birlikte toplam 15 bin metrekarelik bir çalışmamız olacak. Bordür imalatı ile birlikte ayrıca koruge boru döşemesi de yaptığımız alanda yağmurdan kaynaklı sorunları bu çerçevede çözmüş olacağız” diye konuştu.

MÜLKİYET SORUNU GİDERİLECEK

Çalışmalar kapsamında sadece mülkiyet sorunu olan bir alanı boş bırakmak zorunda kaldıklarının altını çizen Başkan Tokat, ilerleyen süreçte başlatacağımız kamulaştırma işlemleri ile bu sorunu da gidereceklerini söyledi.

PARK ÇALIŞMASI DA YAPILIYOR

Çalışma alanından yaptığı açıklamada, Beçin mahalle muhtarı ile birlikte belirlenen alanda başlatılan park çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Tokat, parkın ilerleyen günlerde vatandaşların hizmetine sunulacağı bilgisini de verdi.

DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI ANA YOL ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR

Doğal gaz çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Tokat, ana yol üzerinde çalışmaların aktif olarak devam ettiğini sözlerine ekleyerek “Kalınağıl yol ayrımına kurulacak istasyondan Milas’a doğal gaz gelecek. Bu nedenle çelik borularla ana hat döşeme işi devam etmektedir. Bir yandan bizim çalışmalarımız, bir yandan doğal gaz çalışmaları ile Beçin’de yoğun bir çalışma temposu izlemekteyiz” ifadeleri kullandı.



