Tokat'ta 19 Mayıs konseri Erbaa'daki patlama nedeniyle iptal edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralanması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılması planlanan konser iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:01
Tokat'ta 19 Mayıs konseri Erbaa'daki patlama nedeniyle iptal edildi
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Erbaa ilçesinde bir patlamanın yaşandığını hatırlattı.

Yazıcıoğlu açıklamasında, "Erbaa Karayaka'da meydana gelen patlama dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceğimiz konserimiz iptal edilmiştir. Patlamada yaralanan askerlerimize, vatandaşlarımıza ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Yüce Rabb'imden şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Tokat Valiliği öncülüğünde faaliyet gösteren Tokat Kadın Kooperatifleri Satış Ofisi ile Valilik tarafından oluşturulan Tokat Komana Markası tanıtımının da aynı nedenle ertelendiği bildirildi.


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