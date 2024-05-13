Tokat'ta feci kaza... Virajı alamayan otomobil, karşıdan gelen cipe çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

Tokat'ta virajlı yolda savrularak karşı şeritten gelen cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:48
Tokat'ta feci kaza... Virajı alamayan otomobil, karşıdan gelen cipe çarptı: 1'i ağır 7 yaralı
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Kaza saat 23.00 sıralarında Eski Turhal Yolu Fidanlık mevkisinde meydana geldi. Turhal istikametine seyir halinde olan Ferhat Evcimen (34) yönetimindeki 60 BD 711 otomobil virajlı yolda savrularak şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Niyazi Doğan (52) hakimiyetindeki 60 AFA 456 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı.

1'İ AĞIR 7 YARALI!

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ferhat Evcimen, Niyazi Erdoğan, İbrahim Dursun (40), Okan Ağcataş (34), Canan Doğan (47), Muhammet Emir Doğan (10) ve Eren Doğan (4) yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Canan Doğan’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

 


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