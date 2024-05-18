Jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama: 5'i asker 7 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada 5'i asker 7 kişi yaralandı.

AA/DHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 23:41
Jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama: 5'i asker 7 yaralı
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Olay saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.

İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamanın ilk bulgulara göre aileler arası husumetten kaynaklandığının anlaşıldığını bildirdi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erbaa ilçesinin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personeli ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.

Olayın yaşandığı bağ evine yakın yerde ikamet eden Habip Balcı da patlama sesi duyduklarını dile getirerek, "Hemen olay yerine doğru komşularımız gitti. Yaralıları dışarı çıkardık. Bir yaralı askeri taksi ile hastaneye gönderdik" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de olay yerinde incelemede bulundu.


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