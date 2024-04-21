Tokat'ta depremin ardından yurttaşlar parklarda çadır kurdu

Yayınlanma: 21.04.2024 - 22:31

Güncelleme: 21.04.2024 - 22:32

Turhal Belediye Başkanı Erem Ural, parklarda çadır kuran yurttaşları ziyaret etti.

Başkan Ural, "Saat 15.00 civarında 4.1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem sonrası sorumluluk bölgemizde hasar tespit çalışması yaptırdık. İlçemiz genelinde bir sorun yok. Vatandaşlarımızın tabi ki bir endişesi var. Bir kaç gün önce Sulusaray ilçemizde bir deprem meydana geldi. Ona istinaden insanlarımız parkları doldurdu. Parklarda kalan vatandaşlarımız için sıcak yemek ikramında bulunduk. Akşam da sıcak çorba ikramında bulunacağız. Bunun dışında sosyal tesislerimiz de açık" dedi.

"GECEYİ BURADA GEÇİRECEĞİZ"

Depreme evlerinde yakalanan Huriye Keskin, "Deprem olduğu anda evde kahve içiyorduk. Yeraltından birden vurdu. Avizeler sallandı. Korkuyla kaçtık. Akşam için ise burada kalmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Polat Sercan ise "Deprem olduğu anda o telaşla birlikte kendimizi dışarıya attık. Artçı depremlerin devam ettiğini fark ettik. Bizde burada çadır kurmaya karar verdik. Geceyi burada geçireceğiz" dedi.