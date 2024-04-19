Tokat depreminde hasar bilançosu açıklandı: İki ilde 10 bina yıkıldı, 20 bina ağır hasar gördü

Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:52

Güncelleme: 19.04.2024 - 19:52

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

İlk olarak depremden etkilenen Yozgat Kadışehri ilçesine giden Tuzcuoğlu; Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan son durum hakkında bilgi aldı. Ardından Tokat'a geçen Tuzcuoğlu, depremin merkez üssü Sulusaray'da incelemelerde bulundu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AFAD yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

"20 EKİP VE 50 TEKNİK PERSONELLE SAHADAYIZ"

Saha incelemelerinin ardından depremin merkez üssü olan Sulusaray ilçesinde kaymakamlığa geçen Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatları doğrultusunda Ankara, Samsun, Ordu, Sinop ve Giresun İl Müdürlüklerinden Ulusal Hasar Tespit Ekiplerinin (UHTE) depremden etkilenen illere görevlendirildiğini söyledi. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını belirten Tuzcuoğlu, "Gerek çevre illerden gerekse bakanlıktan buraya yönlendirdiğimiz 20 ekip ve 50 teknik personelle birlikte Yozgat ve Tokat'ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç halinde yine Sayın Valimiz ve AFAD koordinasyonunda teknik personel sayılarımızı artıracağız" diye konuştu.

"TOKAT'TAN 500, YOZGAT'TAN 150 İHBAR ALDIK"

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, kısa sürede bölgedeki hasar tespitlerini tamamlayacaklarını ifade ederek, "Tokat ve Yozgat'ta ağırlıklı olarak hasar gören yapıların yine 1999 öncesi binalar olduğunu tespit ettik. Bunların çoğunlukla 40- 50 yıl öncesine ait kerpiç, yığma yapılar, mühendislik ve fen hizmetlerinden yoksun olarak yapılmış binalar olduğunu görüyoruz. Tokat'ta şu ana kadar 500 ihbar aldık. Biz de yapılan ihbar doğrultusunda teknik ekiplerimizle yerinde incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımız teknik heyetlerince 50 yapı incelenmiş olup; 5 yıkık binada 8 bağımsız bölüm, 15 ağır hasarlı binada 23 bağımsız bölüm, az hasarlı 20 binada 45 bağımsız bölüm, 10 hasarsız binada ise 30 bağımsız bölümün tespiti yapıldı" ifadelerini kullandı.

Tuzcuoğlu, Yozgat'tan da 150 ihbar geldiğini belirterek, "Bakanlığımızın sahada yaptığı ilk incelemelerde Kadışehri ilçemize bağlı 9 köy, 1 belde ve iki mahallede 40 bina incelenmiş olup; 5 yıkık binada 10 bağımsız bölüm, 5 ağır hasarlı binada 8 bağımsız bölüm, 25 az hasarlı binada 40 bağımsız bölüm ve 5 hasarsız binada da 8 bağımsız bölümün tespiti yapıldı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

"YIKILANLARI YAPACAĞIZ, VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARACAĞIZ"

Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediğini belirten Tuzcuoğlu, "Bu sevindirici bir şey. Aslında depremle alakalı bizi en çok teselli eden konu ise bir can kaybımızın olmamasıdır. Yapılarla ilgili de inşallah en kısa sürede tespitlerini tamamlayacağız. Güçlü bir devlet, güçlü bir millet olarak bu hasarları en güzel bir şekilde telafi edeceğiz. Vatandaşlarımız merak etmesin. Devletimiz bütün imkanlarıyla afetten etkilenen şehirlerimizdedir. Yıkılanları yapacağız, vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Ve inşallah yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da Tokat'ımızı ve ülkemizi afetlere hazır hale getireceğiz" diye konuştu.