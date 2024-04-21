Son Dakika... AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 15:20
Son Dakika... AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 12.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


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