Son Dakika... AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 12.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Turhal (Tokat)
Tarih:2024-04-21
Saat:15:03:32 TSİ
Enlem:40.43417 N
Boylam:36.20556 E
Derinlik:12.38 km
Detay:https://t.co/DpmnBz9vfM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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