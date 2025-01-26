Tokat’ta horoz dövüştürenlere baskın

Tokat’ın Erbaa ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 5 kişiye 29 bin 850 TL ceza uygulanırken 1 kişiye yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

Tokat’ta horoz dövüştürenlere baskın
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İHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 10:50

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bir arazide "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda ekipler, 5 kişiye 29 bin 850 TL ceza kesti. Ekipler, dövüştürülen 10 horozu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza altına aldı.

Şüphelilerden biri hakkında da ayrıca "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. El konulan 10 horoz Erbaa Belediyesi Hayvan barınağında teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #tokat #horoz dövüşü #bahis

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