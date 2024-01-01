Kütahya’da 'horoz dövüşü'ne polis baskını!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri horoz dövüştürüldüğü iddia edilen bahçeye baskın yaptı.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:09
Kütahya’da 'horoz dövüşü'ne polis baskını!
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Kütahya’nın Gediz ilçesi Dayınlar Mahallesi’nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin horoz dövüştürdüğü iddia edilen bahçeye baskın yaptı.

Operasyonda 4 horoz ve 5 horoz çantası ele geçirildi. Adreste bulunan F.D. (70), M.G. (46), Y.E. (41), E.A. (47), A.K. (35), I.K. (33), Ö.B. (42) ve M.E. (56) isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

Horozlara el koyan polis ekipleri, şüphelileri gerekli işlemleri için polis merkezine götürdü.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.


Kütahya horoz Baskın

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