Gaziantep'te yasa dışı horoz dövüşüne yüklü para cezası
Gaziantep'te horoz dövüştüren 25 kişiye toplam 180 bin 400 lira para cezası kesildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde, yasa dışı horoz dövüşü yaptırıldığı ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Horoz dövüştüren 25 kişiye toplam 180 bin 400 lira para cezası kesildi.
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