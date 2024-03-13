Gaziantep'te yasa dışı horoz dövüşüne yüklü para cezası

Gaziantep'te horoz dövüştüren 25 kişiye toplam 180 bin 400 lira para cezası kesildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:48
Gaziantep'te yasa dışı horoz dövüşüne yüklü para cezası
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde, yasa dışı horoz dövüşü yaptırıldığı ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Horoz dövüştüren 25 kişiye toplam 180 bin 400 lira para cezası kesildi.

 


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